“Estorsioni e Usura, prevenzione e contrasto”: a Reggio i Carabinieri incontrano Confcommercio, Confesercenti e Lapam

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia ha incontrato i vertici delle organizzazioni confederali reggiane presso la sala briefing della caserma di Corso Cairoli. Per Confesercenti Dario Domenichini, per Confcommercio Davide Massarini e per Lapam Confartigianato Roberto Prearo.

Il Colonnello Cristiano Desideri, unitamente ai suoi ufficiali, ha organizzato l’incontro per illustrare l’articolazione dell’Arma sul territorio provinciale, evidenziando la capillarità e il ruolo cardine dei Comandi Stazione quali elementi di prossimità alle comunità locali, nonché le attività di contrasto poste in essere dal Comando Provinciale sul fenomeno delle estorsioni e dell’usura, tra le quali il rafforzamento della collaborazione con il tessuto produttivo della provincia. Durante l’incontro sono stati evidenziati i pericoli a cui gli imprenditori sono esposti rispetto ai due fenomeni criminali soprattutto in questo particolare e delicato momento economico.

Durante l’esposizione sono state illustrate le più comuni strategie della criminalità per infiltrarsi nel tessuto economico e le procedure per l’accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura.

L’iniziativa sarà estesa prossimamente ad altre organizzazioni nel rispetto delle limitazioni imposte dalle normative vigenti in tema di Covid-19.