Soliera, Arnaldo Pomodoro al Castello Campori: nel weekend apertura straordinaria del bookshop

In vista delle festività natalizie, il bookshop della mostra Arnaldo Pomodoro. {sur}face, presso il Castello Campori di Soliera (Mo), sarà straordinariamente aperto al pubblico nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 dicembre con orario 10-12 e 16-18.

Sfogliando il catalogo edito da All Around Art con testi di Arnaldo Pomodoro e del curatore Lorenzo Respi, gli appassionati d’arte potranno così approfondire la ricerca di uno dei più importanti scultori contemporanei. La pubblicazione, corredata da un ricco apparato iconografico, è interamente dedicata all’Obelisco per Cleopatra, opera monumentale installata in piazza Lusvardi che, nel protrarsi della chiusura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura, ha consentito e consentirà ai cittadini di Soliera di fare esperienza diretta d’arte.

All’interno del bookshop, oltre al catalogo dell’esposizione e ai volumi storici di Arnaldo Pomodoro, saranno disponibili piccoli oggetti e gadget a tema Labirinto (portachiavi, borracce, magneti, quaderni, segnalibri, t-shirt, shopper, puzzle, addobbi di Natale e candele profumate), forniti dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro, insieme alle grafiche originali del maestro, tra cui le calcografie realizzate negli anni Per Capodanno, e alcuni gioielli (anelli, pendenti, portachiavi), da mettere sotto l’albero a sostegno dell’arte e della cultura. In vendita anche le t-shirt e le stampe d’autore del progetto “Arti Vive per Soliera” e alcune pubblicazioni dedicate alla città.

L’esposizione, promossa dal Comune di Soliera e dalla Fondazione Campori, con il contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del bando straordinario per la rivitalizzazione dei centri storici, è prodotta da All Around Art, in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano.

Realizzata con il supporto di Le Gallerie Shopping Center (main sponsor), Esselunga e Granarolo, la mostra è accompagnata da un catalogo edito da All Around Art con testi di Arnaldo Pomodoro e Lorenzo Respi e ricco apparato iconografico.

Per informazioni: Fondazione Campori (059.568580, info@fondazionecampori.it, www.fondazionecampori.it, www.solieracastelloarte.it).