Castelfranco Emilia, al via la ricognizione dei danni post alluvione

Al via a Castelfranco Emilia la ricognizione dei danni a seguito dell’alluvione dello scorso 6 dicembre. In queste ore l’ufficio tecnico dell’Amministrazione Comunale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso destinato ai cittadini interessati dall’emergenza alluvione dello scorso 6 dicembre, finalizzato appunto ad una prima ricognizione dei danni. Al link appositamente predisposto sul portale Comunale, ci sono tutte le informazioni utili e la modulistica allegata.

E proprio su questo aspetto il Comune di Castelfranco Emilia ha deciso che farà un ulteriore passaggio nell’ottica di velocizzare la procedura sostenendo le persone coinvolte, infatti “per supportare con concretezza e pragmatismo tutte le famiglie colpite duramente da questa inondazione – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Gargano – abbiamo deciso di raggiungere casa per casa tutte le zone interessate: i nostri tecnici comunali passeranno e consegneranno la documentazione da compilare, soprattutto a chi per mille ragioni non fosse in grado di provvedere autonomamente a scaricare i moduli dal sito del Comune. Terminata questa fase ricognitiva, si procederà con la stima dettagliata dei danni per poi arrivare all’ammontare complessivo e procedere, di concerto beninteso con la Regione, agli step successivi previsti per i risarcimenti”.

In questi giorni, intanto, è stata completata la ricognizione completa dei danni subiti dagli edifici pubblici, quindi strade comprese, di tutto il territorio di Castelfranco Emilia.