Polizia provinciale e volontari del Centro Fauna salvano poiana ferita nelle campagne intorno a Gaggio di Castelfranco Emilia

Una poiana ferita è stata salvata nella mattina di oggi, giovedì 17 dicembre, nella campagna intorno a Gaggio di Castelfranco Emilia, dalla Polizia provinciale con la collaborazione dei volontari del Centro fauna selvatica Il Pettirosso.

Il rapace stava rotolando nel terreno, cercando inutilmente la forza per spiccare il volo quando è stato avvistato da un agente della Polizia provinciale in servizio nell’ambito dei controlli sull’attività venatoria.

Recuperato dai volontari del Centro, l’animale ora in cura nella sede dell’associazione in via Nonantolana 1217 per un’ala spezzata, probabilmente a causa dell’impatto con un cavo, e sarà liberato non appena sarà in grado di riprendere il volo.

Per le segnalazioni e richieste di intervento del volontari sono attivi 24 ore su 24 alcuni numeri telefonici: 339 8183676-339 3535192 oppure è possibile chiamare anche il servizio 112.