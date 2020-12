Aggiornamento sulle chiusure notturne previste sulla A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata l’ultima notte di chiusura della stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona e in direzione della A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 18, alle 6:00 di sabato 19 dicembre.

Di conseguenza, chi percorre il Ramo Verde, non troverà alcuna limitazione al transito.

***

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, nei seguenti giorni e modalità: