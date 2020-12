Maranello: Borse di studio, riconoscimento a 26 studenti

Ventisei borse di studio per altrettanti studenti delle scuole superiori residenti a Maranello. Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha premiato ragazzi e ragazze particolarmente meritevoli che lo scorso anno scolastico hanno frequentato le scuole secondarie di secondo grado: un riconoscimento al loro impegno e un piccolo contributo al proseguimento della loro formazione educativa o professionale, che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, assume un valore particolare a causa della didattica a distanza che per diversi mesi ha visto l’attività scolastica svolgersi da remoto e non in classe. Anche la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi per le borse di studio non si è svolta in presenza ma in forma “virtuale”, a distanza, con un collegamento tra studenti e famiglie con il sindaco Luigi Zironi e l’assessore all’istruzione Alessio Costetti.

“In un anno così particolare questa borsa di studio non e’ solo un riconoscimento alla preparazione scolastica di ragazze e ragazzi, ma anche alla loro tenacia, alla loro capacità di gettare il cuore oltre l’ostacolo”, è il messaggio del primo cittadino a ragazzi e ragazze. “Nei mesi in cui le lezioni in aula sono state sospese, durante i quali è venuto meno il contatto diretto con i compagni e i professori, gli studenti hanno forse perso qualcosa a livello di nozioni e di didattica, ma hanno senz’altro guadagnato qualcosa in fatto di maturità e di perseveranza nell’affrontare le difficoltà”. “L’esperienza della pandemia ha fatto emergere i valori di solidarietà, resistenza, fantasia, coraggio” aggiunge l’assessore Costetti, “sono le ragioni che rendono speciale la borsa di studio di quest’anno, della quale i nostri giovani possono essere orgogliosi”.