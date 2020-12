Accoltella il marito durante una lite, denunciata a Ventasso

Ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche. E’ avvenuto nella serata di ieri all’interno di un area camping nel comune di Ventasso, nel reggiano, dove una 32enne residente a La Spezia, al culmine di una lite con il suo consorte, un 32enne convivente, non ha esitato a colpire il coniuge al polpaccio con un coltello da cucina causandogli una profonda ferita. Un grave episodio in conseguenza del quale i carabinieri della stazione di Collagna hanno denunciato alla Procura della repubblica presso il Tribunale la donna, in ordine al reato di lesioni personali aggravate. L’uomo, ricorso alle cure mediche presso l’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, è stato giudicato guaribile con una prima prognosi di 14 giorni.

