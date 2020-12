Spesa sospesa nei mercati di Campagna Amica a Modena

E’ scattata anche a Modena la “Spesa sospesa del contadino”, l’iniziativa degli agricoltori dei mercati di Campagna Amica per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale sereno: questa mattina nel Mercato di Campagna Amica di Largo San Francesco a Modena, presso tutti i banchi degli agricoltori di Coldiretti presenti nel mercato, è stato possibile, grazie alla presenza dei giovani di Coldiretti Modena, effettuare una donazione di cibo alle famiglie più bisognose.

La raccolta, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso” quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo, è operativa in tutta Italia nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica. In questo caso si tratta però di frutta e verdura, ma anche pasta fatta con grano 100% italiano, salumi, formaggio, olio extravergine d’oliva a Denominazione di origine protetta (Dop), e altri generi alimentare Made in Italy. Si tratta – spiega Coldiretti – della più grande offerta gratuita di cibo mai realizzata dagli agricoltori italiani per aiutare a superare l’emergenza economica e sociale provocata dalla diffusione del coronavirus e dalle necessarie misure di contenimento.

Le iniziative solidali sono tanto più importanti considerato che l’avanzare dell’emergenza coronavirus negli ultimi tre mesi ha fatto salire di oltre un milione i nuovi poveri che hanno bisogno di aiuto anche per mangiare per effetto della crisi economica e sociale provocata dalla pandemia e dalla conseguente perdita di opportunità di lavoro. Una catastrofe sociale senza precedenti dal dopoguerra contro la quale – conclude la Coldiretti – è importante garantire interventi anche sul piano alimentare a chi si trova in difficoltà.