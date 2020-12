Piano Territoriale Metropolitano: il sostegno dei sindaci

“Il Piano Territoriale Metropolitano è uno strumento nuovo che disegna gli scenari di sviluppo della Città Metropolitana di Bologna, secondo logiche di sostenibilità che possano coniugare tutela dell’ambiente, bellezza dei luoghi urbani e naturali, lavoro e innovazione.

Come amministratori sappiamo che ogni progetto, soprattutto se di dimensione sovracomunale, ha bisogno di gambe per camminare ovvero di un sostegno politico forte e convinto, e sappiamo che una visione strategica ha necessità di risorse per tradursi in un intervento qualificante per il territorio.

Per questo il PTM propone una visione realmente metropolitana e la sostiene attraverso un fondo perequativo su cui tutto il territorio potrà contare e sarà alimentato dalla condivisone di parte delle entrate da oneri di urbanizzazione. Questo Fondo creerà maggiore equità fra i Comuni della Città metropolitana, e rappresenterà una grande opportunità per condividere gli investimenti da realizzare, interventi di cui il territorio ha bisogno, interventi che saranno scelti in base alle priorità di valenza metropolitana e a criteri improntati all’interesse comune.

Per questo, attendiamo fiduciosi l’approvazione del PTM da parte del Consiglio Metropolitano; la nostra esperienza di lavoro intercomunale ci ha portato a grandi risultati e a costruire un’unione forte e dinamica come la Reno Galliera, e sappiamo che questo è derivato dalla collaborazione e non dalla competizione: un territorio curato complessivamente, senza punti deboli, aiuta tutti. Siamo convinti che questa visione sia il bene della Città Metropolitana e siamo fiduciosi che tutti sapranno contribuire alla costruzione di essa”.

(Luca Borsari, Sindaco di Pieve di Cento – Paolo Crescimbeni, Sindaco di S.Giorgio di Piano – Alessandro Erriquez, Sindaco di Castello D’Argile – Erika Ferranti, Sindaco di Bentivoglio – Belinda Gottardi, Sindaca di Castel Maggiore – Claudia Muzic, Sindaca di Argelato Claudio Pezzoli, Sindaco di S.Pietro in Casale)