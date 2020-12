Sono intervenuti i Vigili del fuoco per recuperare il corpo di un giovane 24enne rimasto vittima di un incidente stradale, questo pomeriggio intorno alle 15:00, lungo via Marconi a San Giorgio in Piano. Il ragazzo era a piedi quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un’autovettura e sbalzato nella scarpata. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, sul posto anche con elisoccorso, per il giovane non c’è stato nulla da fare.