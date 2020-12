Al Marconi di Bologna sequestrato 1,5 kg. di metanfetamina. Denunciato un cittadino sanmarinese

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del I Gruppo della Guardia di Finanza in servizio presso l’Aeroporto G. Marconi hanno individuato e sottoposto a controllo un trentenne della Repubblica di San Marino in arrivo dal Brasile, via Amsterdam.

Il passeggero sottoposto a controllo, ha da subito manifestato particolari segnali di nervosismo che hanno indotto gli operanti a svolgere più approfonditi accertamenti sulla persona e sui bagagli personali. All’interno della valigia sono stati rinvenuti n. 26 flaconi contenenti sostanze stupefacente del tipo metanfetamina per un peso complessivo di oltre 1,5 Kg.

Il cittadino della Repubblica del Titano è stato denunciato a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria.

Il servizio si inquadra nel costante dispositivo di prevenzione posto in essere dall’Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza negli spazi doganali, al fine di contenere i traffici illeciti ed in particolare quello di sostanze stupefacenti.