Reggio Emilia: sfondando la porta entra in casa di colui che gli deve restituire del danaro

Nel pomeriggio di ieri personale della Volante della Polizia di Stato reggiana è intervenuto in via Dall’Aglio per segnalazione di persona che aveva sorpreso all’interno della propria abitazione un individuo intento a perpetrare un furto. Il proprietario dell’appartamento riconosceva l’autore del reato poiché doveva restituirgli una somma di denaro ricevuta in prestito.

Il reo nel tentativo di esercitare arbitrariamente le proprie ragioni, si era recato presso l’abitazione, sfondando la porta cercando di impossessarsi di oggetti di valore eventualmente rinvenuti.

Sul posto gli Agenti della Polizia di Stato deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia l’uomo per rapina impropria.