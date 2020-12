Maltempo: allerta meteo per vento e neve sino alla mezzanotte di sabato

Allerta meteo, in varie zone dell’Emilia-Romagna, per vento, neve, criticità idrogeologica e stato del mare, sino alla mezzanotte di sabato. Nel dettaglio, l’allerta diramata dall’Arpae e dalla Protezione Civile regionale è arancione, dal mezzogiorno di oggi, per vento e neve sulle alture dell’Emilia e gialla per vento e neve sulle colline dell’Emilia e della Romagna, per criticità idrogeologica sulla pianura emiliana e per lo stato del mare sulle coste.

Dalla mezzanotte, invece, allerta arancione per venti sule alture emiliane e romagnole e stato del mare sulle coste e allerta gialla per criticità idrogeologiche sulla pianura emiliana, per neve sulle alture emiliane e romagnole e per lo stato del mare sulle coste.