Visita dell’Assessore Mammi all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

Analogamente a quanto è avvenuto in tutti gli ospedali della Regione Emilia-Romagna, anche la sede di Reggio Emilia ha ricevuto la visita di un componente della Giunta Regionale che ha portato un saluto e un augurio a quanti stanno affrontando in prima persona la battaglia contro il Covid, insieme a un messaggio di solidarietà e speranza ai malati e a un ringraziamento a medici e personale sanitario.

Ad accoglierlo e accompagnarlo nel percorso di visita è stato il Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, Giorgio Mazzi.

Questa la dichiarazione dell’Assessore Mammi al termine della visita: ”Un sentito grazie a tutto il nostro personale medico e sanitario, a quello dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e di tutti gli ospedali della provincia e dei servizi territoriali: a chi ogni giorno è in reparto e cura, conforta, risolve; a chi è impegnato nel territorio e assieme a un’altissima professionalità mette al centro una carica umana fondamentale per chi è fragile e malato e ha bisogno di cure e conforto. Il livello di eccellenza della nostra sanità pubblica regionale in questo anno complesso e terribile ha fatto la differenza: il merito va alle risorse stanziate, alle scelte effettuate, e alla capacità di lavorare del personale medico e ospedaliero. Ci sono state tante prove di grande generosità, che non scorderemo mai più. Il mio grazie va al Direttore Generale, al Direttore del Presidio Ospedaliero, alla dirigenza, ai medici, infermieri, ausiliari. A tutti coloro che ogni giorno fanno la differenza. Il 2021 sarà un nuovo anno: non ci abbandoneranno le complessità quotidiane di gestione della pandemia, ma ci accompagnerà la speranza del vaccino, pronto a essere distribuito dal prossimo 27 dicembre in tutto il territorio regionale. Oggi la mia presenza qui, come quella del Presidente e di tutti i miei colleghi nei principali ospedali della regione in un giorno carico di simboli come il Natale, vuole testimoniare che le istituzioni sono al fianco della sanità e dalla salute. Sono e saranno sempre dalla parte delle persone”.

Hanno partecipato alla visita ai reparti dell’Ospedale reggiano, il Sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi ed il Presidente della Provincia e della Conferenza Sociale Sanitaria Territoriale, Giorgio Zanni.