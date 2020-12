Castenaso, anziana 84enne non vuole passare sola le festività e chiede ai carabinieri di accompagnarla dal figlio

Oltre al 94enne di ieri, un’altra persona anziana in preda alla solitudine ha telefonato al Numero unico di emergenza 112 chiedendo aiuto, perché non voleva trascorrere le festività da sola. E’ stata una pensionata di 84 anni di Castenaso che ha chiamato l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna. Appresa la notizia, i Carabinieri della Stazione di Castenaso si sono recati a casa della donna che li stava aspettando davanti al portone con le valige in mano. Meravigliati dall’atteggiamento dell’anziana, i militari le hanno chiesto cosa fosse successo e lei, auto sufficiente e in buone condizioni di salute, ha risposto che non voleva trascorrere il Natale da sola, ma voleva essere accompagnata da loro, a bordo dell’autoradio, a casa del figlio, residente in un altro comune della Provincia. A quel punto i Carabinieri le hanno fatto compagnia e si sono messi in contatto con il figlio della donna, mettendolo al corrente della situazione. L’uomo si è reso immediatamente disponibile a raggiungere la madre e ad accompagnarla presso la propria abitazione per trascorrere serenamente le festività natalizie.