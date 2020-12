Sindaco ed Azienda Usl Sassuolo ricordano il dottor Cionini

“Un amico di tante famiglie sassolesi, prima ancora che un validissimo pediatra, che per tutta la sua vita ha saputo coniugare la sua professionalità con l’umanità tipica di uno di famiglia”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda Roberto Cionini, scomparso nella giornata di ieri ed il cui funerale si svolgerà nel pomeriggio di lunedì a Modena.

“Per anni – prosegue il Sindaco – Roberto Cionini ha esercitato la sua professione di pediatra a Sassuolo e sono tantissimi i concittadini che lo ricordano con affetto ed amicizia. Ai suoi famigliari, ai tanti amici che lascia, vanno le più sincere condoglianze a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale ma anche di tutta la città di Sassuolo.

“Abbiamo appreso con grande dispiacere della scomparsa del Dott. Roberto Cionini, pediatra storico di Sassuolo – dichiara Federica Ronchetti, direttore del Distretto sanitario -. Tutti lo abbiamo conosciuto e apprezzato come medico e persona disponibile, attenta, sensibile, uno stimato professionista con cui l’Azienda USL ha collaborato in modo proficuo in tante occasioni. Ci uniamo al dolore della famiglia, esprimo il più profondo cordoglio per questa perdita, non solo a livello personale, ma a nome di tutto il distretto di Sassuolo e dell’Azienda USL di Modena”.