30enne indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso arrestato ad Imola

30enne indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in...

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno eseguito un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, Dott. Magliaro, nei confronti di un trentenne tunisino indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I fatti risalgono al mese scorso, quando i militari furono impegnati nell’inseguimento di un motociclista che non si era fermato all’alt.

La perdita di uno smartphone avvenuta durante la fuga dell’uomo nei pressi del Parco Tozzoni, aveva consentito ai militari, venuti in possesso del telefonino, di trarre in arresto una 39enne italiana residente a Sesto Imolese, incensurata, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini avviate subito dopo l’arresto della donna, hanno consentito ai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, di risalire all’identità del soggetto in fuga, il trentenne tunisino. Individuato ad Imola dai militari, l’uomo è stato arrestato e tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.