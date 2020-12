Cna pensionati a scuola di digitale dagli studenti delle Aldini

Si è concluso poco prima di Natale, con molta soddisfazione di docenti e allievi, il corso di educazione digitale organizzato da Cna Pensionati Bologna insieme all’Istituto Aldini Valeriani. Un corso molto originale e rigorosamente on line in quanto gli allievi erano i pensionati e i docenti erano i ragazzi delle Aldini Valeriani. Ventuno ragazze e ragazzi che hanno tenuto lezioni “one to one” ad altrettanti allievi senior.

I ragazzi al termine del corso hanno anche fatto gli auguri di Buon Natale ai loro allievi con questo video

Video CNA Merry Christmas

Cna Pensionati a Bologna da tanti anni organizza corsi di educazione digitale in cui ad insegnare sono gli studenti delle Aldini Valeriani. La novità di quest’anno è che il corso è stato organizzato completamente on line, studenti e pensionati si sono parlati attraverso una piattaforma digitale. Il corso è stato organizzato in un momento molto particolare: in questo periodo di “distanziamento” causa Covid, soprattutto per le persone più anziane conoscere al meglio gli strumenti digitali quali personal computer, tablet e smartphone può essere non una semplice curiosità, ma una vera e propria necessità. Per videochiamare i propri cari e amici che non possono incontrare di persona, per potere ordinare una spesa on line, per fare homebanking, per utilizzare altri servizi on line della Pubblica amministrazione o semplicemente per socializzare anche a distanza per combattere la solitudine e l’isolamento.

“Non era semplice utilizzare questa nuova formula, che prevedeva un distanziamento totale senza nessun incontro preliminare in presenza – spiega Marisa Raffa, Segretario Cna Pensionati Bologna -. Già il connettersi per la lezione faceva parte della lezione stessa. Però sono stati tutti davvero bravissimi, i ragazzi che con grande competenza e pazienza hanno accompagnato il loro pensionato alla scoperta delle opportunità della rete e dei social. I pensionati si sono applicati con grande impegno e disponibilità, dimostrando che a tutte le età si può sempre imparare il nuovo, soprattutto quando questo nuovo diventa estremamente utile”.

Sono state cinque queste lezioni preparate accuratamente una per una, per addestrare il “digital senior” ad utilizzare al meglio il collegamento e poter usufruire pienamente della lezione digitale a distanza. Due sono state dedicate con altrettanti webinar alle truffe on line (tenuto da un professionista del settore Informatico, Sara Zuppiroli) e ad un tour virtuale, un viaggio nella città di Londra con una piccola lezione di inglese tenuta dalla professoressa Alessandra Rebecchi degli Istituti Aldini Valeriani, da anni grande sostenitrice del progetto e coordinatrice degli studenti per la scuola.

“Questo corso – prosegue Marisa Raffa – conferma come ormai il cambiamento delle competenze tra generazioni sia una realtà. Pochi anni fa erano le generazioni con più anni ad insegnare ai ragazzi i mestieri e le dinamiche del lavoro, con l’avvento del digitale tutto è stato rovesciato e sono adesso i più giovani ad essere tutor di chi è più anziano di loro. E’ un cambiamento che Cna Pensionati ha avvertito da molti anni e lo abbiamo assecondato, adeguando i nostri corsi e le nostre iniziative a questa inversione del ponte generazionale. L’esperienza di chi è stato a lungo imprenditore non si discute e può essere preziosa per un giovane, ma questo giovane non è ormai soltanto allievo ma parte attiva e spesso protagonista. I nipoti oggi insegnano ai nonni e mi sembra che questa nuova formula piaccia molto ad entrambi”.

A gennaio Cna Pensionati partirà con nuove iniziative digitali, corsi e webinar.