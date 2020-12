Carpi: la Polizia di Stato denuncia in stato di libertà un giovane per il reato di truffa

Carpi: la Polizia di Stato denuncia in stato di libertà un giovane...

Nella giornata di ieri, personale del Settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi, ha proceduto al deferimento in stato di libertà di un giovane di 27 anni, residente in provincia di Milano, per il reato di truffa.

Gli Agenti al termine di accurate, elaborate e complesse indagini di P.G., con numerosi accertamenti effettuati tramite istituti di credito, uffici anagrafe di alcuni comuni del milanese e dall’analisi della copiosa documentazione richiesta, riusciva ad individuare l’autore di una truffa online.

In particolare l’uomo, utilizzando una carta d’identità ed un codice fiscale illegittimamente carpiti su internet, sostituendo la propria identità a quella di un’altra persona, mediante artifici e raggiri, al fine di procurare per sé un ingiusto profitto, inseriva su un noto sito di vendita online l’annuncio di di una motocicletta da cross del valore di 3.300 euro.

Il compratore, un cittadino carpigiano, interessato all’acquisto del motoveicolo, ingannato dal ricevimento della copia dei suddetti documenti, concordava e pagava al venditore, tramite bonifico bancario, la somma di 3.100 euro, senza ricevere la motocicletta, rimanendo quindi vittima della truffa.

A seguito della denuncia formalizzata presso gli Uffici del Commissariato è stato possibile rintracciare e denunciare in stato di libertà il malfattore che risultava avere a proprio carico precedenti di polizia specifici per truffe online.