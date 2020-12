Due studenti carpigiani truffati, denunciato 50enne

Questa mattina i carabinieri di Carpi, a conclusione di un’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura modenese un cinquantenne di Milano, pluripregiudicato, poiché il 10 luglio scorso, mediante un’inserzione pubblicata su un sito internet di e-commerce, ha ottenuto l’accredito della somma di 380 euro da uno studente carpigiano, quale pagamento per l’acquisto di capi di abbigliamento griffati fittiziamente posti in vendita.

Nell’ambito della stessa attività l’uomo è stato anche denunciato per aver truffato una donna carpigiana, anch’essa studentessa, dalla quale aveva ottenuto, quale pagamento per l’acquisto di un telefono cellulare iPhone fittiziamente posto in vendita sul medesimo sito Internet, la somma di 360 euro.

La carta di credito prepagata sulla quale i soldi sono stati versati è stata sequestrata e dunque a breve sarà possibile rimborsare i due malcapitati.