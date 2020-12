Maranello: botti di capodanno, ordinanza ad hoc

A Maranello la notte di San Silvestro sarà vietato far esplodere in aree pubbliche petardi o altri artifici pirotecnici che possano provocare danni a persone, animali o cose. Lo stesso divieto riguarda le aree private se tali esplosioni possono provocare i medesimi danni.

Il sindaco Luigi Zironi ha firmato a riguardo un’ordinanza, che resterà in vigore dalle 18 del 31 dicembre alle 18 del 1° gennaio.

La decisione dell’amministrazione è maturata soprattutto con l’intento di tutelare i cittadini contro i rischi legati all’uso scorretto dei fuochi d’artificio, e con lo scopo di salvaguardare il benessere degli animali contro il disagio provocato dai botti più rumorosi (restano consentiti gli artifici con soli effetti luminosi).

La stessa ordinanza va dunque ad integrare quanto già previsto da leggi e regolamenti in vigore, in vista di un Capodanno che sfugge alle normali dinamiche.

L’amministrazione si appella inoltre al buon senso dei cittadini, che dalle 22 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio dovranno comunque rispettare il ‘coprifuoco’ stabilito dalle misure anticovid relative al periodo delle Feste.

I controlli previsti da parte della Polizia locale di Maranello riguarderanno – oltre al rispetto delle restrizioni contro la pandemia e dell’ordinanza appena emanata – anche la vendita di fuochi d’artificio, la cui regolarità è stabilita dalle normative vigenti in materia.

I controlli previsti da parte della Polizia locale di Maranello riguarderanno – oltre al rispetto delle restrizioni contro la pandemia e dell’ordinanza appena emanata – anche la vendita di fuochi d’artificio, la cui regolarità è stabilita dalle normative vigenti in materia.