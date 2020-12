Modena: numerosi incidente in città. Riaperto anche il cavalcavia Cialdini chiuso per incidente tra 5 auto

Modena: numerosi incidente in città. Riaperto anche il cavalcavia Cialdini chiuso per...

Ha riaperto intorno alle 11, dopo quasi due ore di chiusura, il cavalcavia Cialdini su cui nella mattinata di oggi, giovedì 31 dicembre, è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto cinque auto. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Modena, impegnata a effettuare i rilievi anche su altri sinistri avvenuti nelle stesse ore.

L’episodio sul cavalcavia Cialdini è avvenuto intorno alle 8.30 nel tratto più elevato del ponte, che in alcuni punti presentava l’asfalto ghiacciato. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state una Fiat 500, una Jeep, una Lancia Y, una Ford Focus e una Skoda. Dopo l’arrivo delle pattuglie dell’Infortunistica il ponte è stato chiuso per permettere agli operatori di svolgere gli accertamenti sull’accaduto e per avviare le operazioni di messa in sicurezza della strada. Inoltre, è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare soccorso ai conducenti, rimasti lievemente contusi.

Un altro incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Emilia est, all’altezza di via Pica, dove si sono scontrati frontalmente un pick-up Toyota e un’autocisterna che trasportava carburante; l’auto, a causa dell’impatto, ha terminato la propria corsa contro due veicoli in sosta, che sono rimasti danneggiati. Nel sinistro è rimasto ferito il conducente del pick-up, un 51enne, che è stato accompagnato da un’ambulanza all’ospedale di Baggiovara con ferite di media gravità. L’Infortunistica, intervenuta assieme ai vigili del fuoco, ha provveduto anche a mettere in sicurezza l’area; inoltre, nel tratto interessato dal sinistro è stato attivato per quasi un’ora il senso unico alternato per la circolazione.

Sempre nella mattinata di oggi, poco dopo le 7.30, la Polizia locale ha svolto i rilievi su un investimento di un’anziana di 82 anni, urtata da una Volvo, guidata da un 34enne, nei pressi di una fermata del trasporto pubblico locale tra piazza Risorgimento e viale Vittorio Veneto. Anche in questo caso è sopraggiunto il 118, che ha accompagnato la signora, rimasta seriamente ferita, all’ospedale.

Il Comando di via Galilei raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione alle condizioni delle strade: in questi giorni, infatti, a causa delle temperature è elevato il rischio di gelate notturne e, di conseguenza, della presenza di ghiaccio sull’asfalto al mattino. L’invito è dunque quello a moderare la velocità e a considerare che gli spostamenti possono richiedere più tempo di quanto avviene in condizioni normali. È sempre necessario che i mezzi siano dotati di gomme termiche o di catene a bordo.