Fanno passeggiata con le ciaspole, ma perdono orientamento e chiamano i soccorsi

Nel pomeriggio di oggi due persone, un uomo di 35 anni residente a Bologna e una donna di 31 anni residente a Nuoro sono andati a fare una passeggiata con le ciaspole sul sentiero CAI 451 che da Sestola conduce a Passo del Lupo. Giunti all’altezza di Passo Serre a causa dell’abbondante neve e dal buio hanno perso l’orientamento. Molto provati e infreddoliti, hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto. Sono circa le 16.40 quando viene attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Monte Cimone che invia sul posto la squadra di Sestola. Nel frattempo i due malcapitati riescono a fornire una posizione GPS. I tecnici giunti in prossimità della posizione indicata, indossano gli sci e li raggiungono. Dopo essersi accertati che non vi fossero problemi di tipo sanitario i due amici vengono riaccompagnati sulla strada asfaltata.

Il CNSAS raccomanda a tutti i frequentatori della montagna la massima attenzione. Prima di pianificare una gita seguite i bollettini valanghe e l’evoluzione meteo. Mettete sempre nello zaino una lampada frontale Ricordiamo a tutti che l’ultimo bollettino valanghe da un rischio 4 su una scala di 5.