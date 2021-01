Ladro d’appartamento, incensurato, arrestato a Castiglione dei Pepoli

Nella serata di ieri i Carabinieri di Castiglione dei Pepoli hanno arrestato un italiano 60enne, vedovo, censurato, per furto in abitazione. E’ successo nel centro del paese, dove il ladro aveva forzato la porta di una abitazione attirando l’attenzione di un vicino che ha chiesto l’intervento dei locali Carabinieri. L’uomo è stato anche denunciato perché trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e di un coltello, nonché per aver violato la normativa Covid-19. Nella giornata di domani l’arrestato sarà giudicato con rito direttissimo dall’Autorità Giudiziaria.