Riprese le attività del gruppo di volontariato VO.CI.

Sono riprese da alcuni giorni le attività del gruppo di volontariato VO.CI. Ogni cittadino può iscriversi al Registro dei Volontari presso il Comune di Novi di Modena e prestare una parte del proprio tempo in qualità di volontario.

E’ sufficiente scaricare e compilare il modulo d’iscrizione dal sito https://www.comune.novi.mo.it

Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E’ una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell’ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

Grazie di cuore ai volontari che in questi giorni hanno dedicato un po’ del loro tempo a rendere pulito il territorio.