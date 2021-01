Ristrutturazione ed efficientemente energetico dell’illuminazione pubblica a Novi di Modena

Approvato il progetto che consiste principalmente nella sostituzione degli attuali corpi illuminati ed ormai obsoleti, con altri di nuova tecnologia a “Led” che, grazie ad un elevata resa luminosa a fronte di bassi consumi, permetteranno un notevole risparmio energetico ed economico senza penalizzare l’illuminazione delle aree.

L’obiettivo è quello di raggiungere risparmi energetici tra il 30% e il 40% riducendo anche le spese per manutenzioni ordinarie dovute a vecchie apparecchiature.

Si otterranno in questo modo sensibili vantaggi sia a livello economico che in campo ecologico, dovuti ai costi ambientali per il risparmio di energia.

Il primo intervento previsto nel progetto riguarderà la sostituzione di tutti i corpi illuminati di S.Antonio e in parte la sostituzione di quelli di Novi e Rovereto per un totale di circa 220 corpi illuminati. L’importo complessivo dei lavori ammonta a euro 100.000,00.

A progetto ultimato verranno poi valutato i risultati, monitorato i consumi ed i risparmi effettivi ai fini di una valutazione d’insieme più ampia degli interventi da programma nei prossimi anni che interesseranno ulteriori 1.600 punti luce del territorio comunale.