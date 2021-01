Ieri sera intorno alle 22:00, i vigili del fuoco sono intervenuti a Galliera in via Bisana per l’incendio di una casa di campagna. Le fiamme hanno intaccato e distrutto parte del tetto. Sul posto tre squadre con mezzi di appoggio compresa l’autoscala. L’intervento si è protratto per alcune ore. I vigili del fuoco hanno circoscritto l’incendio e lo hanno spento. Al momento non si conoscono le cause del rogo. Non si registrano feriti, presenti anche i carabinieri.