Modifiche alla viabilità in via Cameazzo a Fiorano dal 7 gennaio

Dal 7 gennaio al 12 febbraio è previsto un restringimento stradale con l’eventuale istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri o da semaforo mobile, in via

Cameazzo (dall’altezza della rotatoria con via Crociale) fino alla rotatoria con via circondariale San Francesco), per lavori stradali.