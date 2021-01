Nella notte altri 40 cm di neve al Passo delle Radici

Ancora neve al Passo delle Radici, nel comune di Frassinoro, lungo la strada provinciale 324, dove le turbine della Provincia sono al lavoro dalla notte tra martedì 5 e mercoledì 6 gennaio, quando in poche ore sono scesi oltre 40 centimetri di neve; mezzi al lavoro anche lungo la provinciale 38 sempre e sulle provinciali nelle zone più alte del territorio di Frassinoro.

Tutte le strade provinciali dell’Appennino, compreso il passo, sono regolarmente percorribili.

Il piano neve della Provincia sulla rete di oltre mille chilometri di strade provinciali, prevede l’impiego di 191 mezzi di cui 135 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 65 sono in montagna e 67 in pianura.

I mezzi spargisale sono 32 (14 in montagna e 18 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 13 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.