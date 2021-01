Sant’Ilario: acquista mobile online ma anziché pagare alleggerisce il conto del venditore

Ha pubblicato una inserzione sul web per vendere un mobile per una camera da letto, ma anziché ricevere i 300 euro pattuiti si è ritrovata il conto alleggerito di 500 euro. E’ stata contattata da un sedicente acquirente che, oltre a mostrarsi molto interessato all’acquisto e disponibile per effettuare immediatamente il pagamento, ha richiesto di versare quanto dovuto tramite ricarica del conto attraverso l’utilizzo di una postazione ATM. In contatto telefonico con l’acquirente la vittima, una 20enne reggiana, ha effettuato una serie di operazioni e, anziché ritrovarsi accreditati i soldi, si è vista il conto alleggerito di 500 euro.

Materializzato di essere rimasta vittima di una truffa, la ragazza si è rivolta ai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza formalizzando la relativa denuncia. I riscontri investigativi dei militari hanno portato ad un cittadino venezuelano 20enne residente a Corsico in provincia di Milano, con a carico specifici precedenti di polizia, nei confronti del quale sono stati acquisiti incontrovertibili elementi di responsabilità in ordine al reato di truffa, per la cui ipotesi è stato denunciato alla Procura reggiana.