Calcio: Serie A, Genoa – Bologna 2 – 0

Il nuovo Genoa di Ballardini non si ferma e conquista il settimo punto in quattro partite. Il Bologna di Mihajlovic non sa piu’ vincere e rischia di essere risucchiato dalla lotta salvezza. Al Ferraris vince il Genoa per 2-0 grazie alle reti di Zajc e di un ritrovato Mattia Destro, al sesto sigillo stagionale in quattordici apparizioni.

TABELLINO

GENOA (3-5-2): Perin 6.5; Masiello 6, Radovanovic 6.5, Bani 6;

Zappacosta 6, Behrami 6 (1’st Ebongue 6.5; 29’st Lerager 6), Badelj 7, Zajc 7, Criscito 6 (1’st Ghiglione 6); Destro 7 (41’st Melegoni sv), Shomurodov 7 (36’st Pjaca 6).

In panchina: Marchetti, Paleari, Scamacca, Sturaro, Rovella, Dumbravanu, Czyborra.

Allenatore: Ballardini 7.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa 6; Tomiyasu 6, Danilo 5.5, Paz 5 (36’st Poli sv), Hickey 5.5 (15’st Dijks 6); Schouten 4.5 (15’st Barrow 5.5), Dominguez 5; Orsolini 6 (29’st Skov Olsen 6), Soriano 6, Vignato 6.5; Palacio 5.5 (37’st Rabbi sv).

In panchina: Molla, Breza, Arnofoli, Baldursson, Calabresi, Vergani, Khailoti.

Allenatore: Mihajlovic 5.

ARBITRO: Doveri di Roma 6.

RETI: 44’pt Zajc; 10’st Destro.

NOTE: serata serena, terreno pesante.

Ammoniti: Radovanovic, Ghiglione. Angoli: 1-4. Recupero: 1′; 3′.