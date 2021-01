46enne finisce ai domiciliari a Cavriago per aver picchiato il compagno della ex

Pazzo di gelosia, non aveva esitato a minacciare, aggredire e ferire il nuovo compagno dell’ex fidanzata, venendo arrestato dai carabinieri di Cavriago. Per questi fatti, risalenti al 4 maggio del 2018, un 46enne reggiano abitante a Cavriago, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato condotto ai domiciliari. I Carabinieri di Cavriago hanno infatti dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura reggiana, essendo divenuta esecutiva la sentenza di condanna a un anno e 2 mesi di reclusione comminata all’uomo dal Tribunale reggiano il 6 novembre 2018 e confermata in Appello nel luglio del 2019. Detratti 4 mesi e 18 giorni pre-sofferti in regime di custodia cautelare al 46enne rimangono da scontare 9 mesi e 12 giorni.

I fatti ebbero origine nel pomeriggio del 4 maggio 2018, quando il 46enne aveva notato il cane del nuovo compagno della donna nel cortile dell’abitazione dell’ex fidanzata. Aveva quindi raggiunto la donna davanti ad una palestra facendole una scenata di gelosia. Poi, la mattina successiva, l’uomo aveva fermato presso un bar di Cavriago il nuovo fidanzato dell’ex compagna il quale, preferendo non litigare, si era allontanato. Il 46enne aveva però raggiunto il malcapitato in bicicletta, investendolo e facendolo cadere a terra per poi aggredirlo con violenza, tanto da causargli traumi guaribili in almeno un mese.

All’epoca, il 46enne era stato arrestato per il reato di lesioni personali e minacce. Quindi l’iter giudiziario con la condanna in primo grado, poi confermata in appello. La condanna divenuta ora esecutiva ha visto l’emissione dell’odierno ordine di carcerazione che giunto ai carabinieri di Cavriago è stato eseguito dai militari che hanno condotto l’uomo ai domiciliari per l’espiazione della residua pena pari a 9 mesi e 12 giorni di reclusione.