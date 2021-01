Ancora sanzioni nei controlli dei carabinieri per la prevenzione del contagio

Continuano i servizi di controllo sul rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19 da parte dei carabinieri di tutta la provincia. Nel fine settimana, i carabinieri dipendenti della compagnia di Pavullo nel Frignano hanno sanzionato sette persone controllate fuori dal comune di residenza senza un giustificato motivo, o in violazione del divieto di mobilità in orario notturno. Altre persone, sorprese in difetto e delle norme anti i contagio in vigore, sono state sanzionate nella notte scorsa a Maranello e Formigine.