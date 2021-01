Droga e alcol sulle strade reggiane: sei persone denunciate nel reggiano

In concomitanza con il weekend, i carabinieri della compagnia di Reggio Emilia hanno operato una mirata attività di controlli stradali culminata con la denuncia e la segnalazione di 6 persone prevalentemente giovani. Due conducenti sono stati sorpresi guidare i rispettivi veicoli dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: a entrambi i carabinieri hanno ritirato le rispettive patenti di guida procedendo alle sanzioni previste dalla legge. Altri quattro conducenti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga la cui detenzione è stata ricondotta all’uso personale non terapeutico ed ora rischiano la sospensione della patente.

Questo è il bilancio dei serrati controlli stradali eseguiti in concomitanza dell’ultimo weekend dai carabinieri della compagnia di Reggio Emilia, con il fine di garantire maggior sicurezza sulle strade. In tutto i Carabinieri hanno controllato 141 persone e 118 automezzi nei posti di blocco e di controllo eseguiti nelle arterie stradali di maggior traffico, dove hanno proceduto anche alla contestazione di alcune contravvenzioni al codice della strada, in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza stradale.

In particolare nel corso dei controlli 2 conducenti (un 22enne correggese e un 28enne di Bibbiano) sono stati sorpresi guidare dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: per loro ritiro della patente e denuncia alla Procura reggiana. Quattro giovani (un 20enne di Montecchio Emilia, un 18enne, un 21enne e un 44enne tutti di Reggio Emilia) fermati dai carabinieri della compagnia di Reggio Emilia sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga (complessivi gr. 3 di hascisc, 1 di cocaina e mezzo di marjuana): trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico i 4 fermati verranno segnalati alla Prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà loro ritirare per la sospensione da 2 a 4 mesi i rispettivi documenti di guida ed espatrio posseduti.