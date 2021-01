Evade dai domiciliari, denunciata a Bomporto

Ieri sera i carabinieri della stazione di Bomporto hanno denunciato alla procura della Repubblica una trentacinquenne, già nota alle forze di polizia, per il reato di evasione. La donna, dimorante presso un campo nomadi, già sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per una rapina impropria commessa in provincia di Mantova nel 2018, è stata sorpresa dai carabinieri, durante uno dei servizi esterni, al di fuori del luogo dove doveva permanere in osservanza della misura restrittiva, senza alcuna autorizzazione.