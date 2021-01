Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 12 gennaio

Locali addensamenti sulla Romagna al primo mattino; velature in transito nel corso della giornata. Temperature: minime comprese tra -4 gradi a Piacenza e 1 grado a Rimini. Valori inferiori nelle aree di campagna; tra -5 e -10 gradi sui rilievi, con gelate diffuse. Temperature massime tra 3 e 5 gradi in pianura, sui rilevi durante la giornata valori tra 0 e 3 gradi. Venti: deboli in prevalenza occidentali sulla pianura, sud-occidentali sui rilievi. Mare: mosso, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)