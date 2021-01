Bando per contributi straordinari alle associazione e società sportive di Castellarano

Un altro tassello nel panorama di sostegni che il comune di Castellarano ha messo in campo per sostenere la comunità castellaranese provata dalle conseguenze dell’emergenza COVID. Dopo il sostegno alle famiglie e al commercio, sono ora disponibili aiuti per 18.000 € a quelle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel comune di Castellarano che vedono le proprie attività fortemente ridotte quando non completamente sospese.

“Lo sport —dichiara il sindaco di Castellarano Giorgio Zanni — i suoi valori di socialità, coesione e rispetto – di sé stessi, degli altri, delle regole – hanno e sempre continueranno ad avere un ruolo centrale nella crescita e nello sviluppo dei nostri ragazzi e della nostra comunità. L’abbiamo visto, una volta in più, anche in questa epoca di pandemia quando tantissimi sportivi hanno svestito i panni di atleti, dirigenti e allenatori donando il proprio tempo, e a volte anche parte delle proprie risorse, per aiutare chi era in difficoltà nella tante iniziative organizzate insieme.

A tutti loro, non soltanto il nostro più grande grazie ma il massimo della vicinanza e del concreto sostegno della nostra comunità.”

Il sostegno del Comune alle parti sociali più economicamente esposte dall’emergenza COVID, dal commercio locale alle famiglie e oggi anche alle società sportive, è stato reso possibile da fondi statali, regionali ma anche da una quantità ingente di risorse proprie. Il comune ha infatti messo in campo negli scorsi mesi la variazione di bilancio più ingente della sua storia: due milioni di euro investiti in progetti di sostegno e rilancio.

“Vogliamo andare all’attacco della pandemia – chiude il sindaco Zanni – impegnando risorse economiche importanti, segno anche dell’ottimo stato di salute dei conti pubblici. ”

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 15 gennaio 2021, tutte le informazioni sulle modalità di presentazione sono disponibili sul sito internet www.comune.castellarano.re.it.