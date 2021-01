Morta Aude Pacchioni, storica Presidente dell’ANPI provinciale di Modena

E’ morta questa mattina, dopo una lunga malattia, Aude Pacchioni, 94 anni, figura fondamentale del riscatto morale e sociale di Modena durante la Resistenza e la Lotta di Liberazione. Ex partigiana, ex amministratore locale, simbolo del percorso che portò Modena fuori dalla dittatura verso la democrazia, la libertà e il buon governo.

Aude Pacchioni era nata a Soliera nel 1926, da una famiglia di piccoli contadini. Il suo impegno politico maturò durante la Resistenza, quando, ancora giovanissima, fu attiva nella brigata Diavolo, con il nome di battaglia di “Mimma”. Iscritta al Partito comunista già all’indomani della liberazione, ne diresse la sezione femminile nel suo Comune di origine, Soliera. Contestualmente, iniziò la sua militanza nell’Unione Donne Italiane e nel 1948 entrò al sindacato.

Tra il 1948 e il 1953, Aude lavorò come funzionaria alla Confederterra, occupandosi in particolare delle donne contadine. In quegli anni, organizzò le lotte delle mondine per ottenere gli asili nido e promosse esperienze innovative di nidi auto-organizzati nelle campagne. Prese parte, inoltre, alle battaglie per la sistemazione delle case coloniche, che vedevano in prima fila le donne mezzadre.

Conclusa l’esperienza sindacale, nel 1954 Aude assunse la direzione dell’Udi provinciale di Modena, che mantenne fino al 1960. Nel 1956, fu eletta al Consiglio comunale di Modena tra le fila del Pci e nel 1960 assunse l’incarico di Assessore ai Servizi sociali e infanzia.

Come amministratore, si occupò ad ampio raggio dei servizi per l’infanzia, supervisionando la gestione delle colonie estive e promuovendo nuove esperienze come il campeggio per le ragazze. Fu, poi, in prima fila nella realizzazione del primo asilo nido comunale di Modena, che aprì le porte nel 1969, in anticipo rispetto alla legge nazionale che solo nel 1971 attribuì le competenze agli enti locali. A lei si deve anche la costruzione della prima Casa Albergo per anziani, aperta sempre nel 1969.

Negli anni Settanta, Aude assunse la Presidenza degli Istituti ospedalieri; negli anni Ottanta fu nuovamente Assessore al Bilancio poi al Patrimonio. E’ stata Presidente dell’ANPI provinciale per vent’anni.

Alla notizia della dipartita di Aude Pacchioni, il sindaco di Soliera Roberto Solomita esprime profondo cordoglio a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza solierese: “La notizia della scomparsa di Aude Pacchioni colpisce in modo particolare la comunità solierese. Aude infatti era nata qui il 18 dicembre 1926 e ha sempre coltivato un rapporto di calore e attenzione con il suo paese natale dove vive ancora parte della sua famiglia, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze. Ai nostri ricorrenti inviti a partecipare ad eventi sulla memoria, Aude ha sempre risposto con estreme disponibilità e generosità, offrendo la credibilità della sua presenza. A Soliera Aude ha vissuto gli anni della giovinezza, della guerra e della Resistenza, esperienze fondanti della sua parabola umana e della sua personale statura etico-morale. Soliera – e per essa questa amministrazione – si impegna a promuovere la memoria della sua figura fra i suoi esempi più luminosi.”

Come recita la nota dell’ANPI, “Aude Pacchioni era cresciuta in una famiglia di piccoli coltivatori diretti da papà antifascista e mamma cattolica praticante, e negli anni di guerra scelse presto da che parte stare. Con l’Armistizio dell’8 settembre ’43 la cascina familiare in via Lama divenne un rifugio per soldati sbandati, feriti e fuggitivi dal campo di concentramento e transito di Fossoli. Dopo aver frequentato la scuola fino alla terza ”avviamento”, appena diciottenne, Aude lavorava come impiegata pendolare alle fonderie Rizzi di Modena. Ai primi bombardamenti il papà la tenne a casa, ma subito iniziarono i suoi contatti e il lavoro clandestino con il Comitato di Liberazione Nazionale. Col nome di battaglia “Mimma” militò nella brigata partigiana “Diavolo” che aveva sede a Carpi, occupandosi delle attività di segreteria, soprattutto delle SAP (Squadre di azione patriottica). A seguito dei bandi di reclutamento emessi dalla Repubblica di Salò, fu poi incaricata dal CLN di prendere servizio al Comune di Soliera al fine di fornire alle famiglie dei giovani dei dintorni saliti in montagna false certificazioni che attestassero la loro presenza al fronte. Così poterono essere evitate perquisizioni e razzie da parte dei tedeschi e dei fascisti. Nei giorni della Liberazione, Aude comprese che il suo impegno doveva continuare per la ricostruzione del Paese, non solo materiale, ma anche politica e morale”.

«Ho appena appreso della scomparsa di Aude Pacchioni, partigiana, pubblica amministratrice, Presidente dell’ANPI provinciale per vent’anni, costruttrice di democrazia e di pace nella nostra provincia e nel nostro Paese. Da lei ho imparato tanto, mi mancherà moltissimo! Non posso dimenticare le riunioni nella redazione di “Resistenza Oggi“, la preparazione della Festa nazionale dell’ANPI a Carpi, o quando, per festeggiare la mia laurea, mi accolse con un mazzo fiori e l’abbraccio più affettuoso che si dedica a un nipote.

Anche a nome dell’Amministrazione Comunale, e dei tantissimi carpigiani che l’hanno stimata e benvoluta, mi unisco al lutto di tutta la comunità dell’ANPI, e mi stringo alla sua famiglia». Così il Sindaco di Carpi, Alberto Bellelli.

Il ricordo dei segretari provinciale e cittadino del Pd Davide Fava e Andrea Bortolamasi: “Per noi tutti Aude Pacchioni era un simbolo, per il suo coraggio, per la sua lungimiranza, per la sua determinazione. La sua biografia racconta di scelte di vite perseguite sempre nell’interesse della collettività, prima come partigiana, poi come sindacalista, e poi ancora come amministratore locale, sempre dalla parte delle donne e dei più fragili. E’ lei che come assessore contribuisce a costruire, insieme ai sindaci Alfeo Corassori prima e Rubes Triva dopo, il modello di welfare che permetterà alla nostra comunità di crescere nel benessere dopo gli anni durissimi del dopoguerra. Nei racconti di chi ha vissuto quei momenti, si ricorda Aude Pacchioni che girava per la città con in borsa la lista dei bambini ammessi all’asilo o alle colonie estive, la gente la fermava per strada per avere notizie in un rapporto schietto e diretto con i rappresentanti dell’Amministrazione. Una grandissima donna, di una umanità impareggiabile, custode di valori primari, sempre attenta al dibattito politico e democratico. Indomabile anche di fronte ai grandi dolori personali che la vita non le ha certo risparmiato. Aude è stata una dei grandi modenesi capaci di costruire la parte migliore della nostra storia, una protagonista assoluta del ‘900. Aude rappresenta il coraggio e la generosità, la capacità di sacrificio di una generazione che ci ha donato libertà e benessere. Per noi, per il Partito democratico (Aude ha sempre mantenuto la sua iscrizione al Circolo di Modena Est) ma per tutti coloro che l’hanno conosciuta, ha continuato a essere presente e sempre disponibile per un consiglio, uno scambio di vedute, un incoraggiamento, fino all’ultimo. Oggi siamo tutti più soli. Le nostre più sentite condoglianze alla nuora Chiara Barani e al nipote Giovanni Guerzoni”.

Rifondazione Comunista saluta con cordoglio la scomparsa di Aude Pacchioni “emblema a Modena di una generazione di donne che ha dedicato la propria vita alla lotta sociale. Partigiana, operaia, sindacalista, è stata presidente provinciale dell’Unione Donne in Italia e ha poi rivestito ruoli istituzionali. È stata una delle protagoniste di una politica ormai scomparsa, che ha creato quel modello emiliano di welfare che è stato di ispirazione e guida per tutte le persone che credono in un sociale basato su criteri di uguaglianza ed equità. In particolare ha curato l’apertura dei primi asili nido e delle Case per Anziani. Ha dedicato gli ultimi anni all’ANPI, di cui è stata instancabile presidente provinciale. Il suo insegnamento è in tutta la sua vita, che ci porta non solo a piangerla ma a sforzarci di seguire il suo esempio”.

Arci Modena esprime cordoglio per la scomparsa di una delle figure di riferimento della comunità, che per il suo impegno politico, sociale e istituzionale resterà indimenticata: “Aude Pacchioni è stata e resta un esempio per tutte e tutti noi, per l’impegno civico, politico e istituzionale. Abbiamo avuto l’onore di percorrere con lei un pezzo di strada, illuminati dalla sua forza e dal suo pensiero, e su quei passi continueremo il nostro cammino, portandola sempre con noi”. Arci Modena esprime cordoglio per la scomparsa di Aude Pacchioni, nella mattina di martedì 12 gennaio, figura di riferimento del mondo politico, istituzionale e associativo modenese. Dopo aver preso parte, giovanissima, alla Resistenza, ha ricoperto diversi ruoli istituzionali e come assessora, ricordiamo, ha promosso l’apertura del primo asilo nido comunale e del primo Alberto per anziani, nel 1969. Sempre guidata da spirito innovatore, con una profonda visione comunitaria e sociale, è stata alla guida dell’Anpi provinciale di Modena per vent’anni, fino al 2018. “Come Arci Modena abbiamo spesso collaborato su progetti di cultura e memoria, campagne sui diritti civili e per la tutela della Costituzione. Aude Pacchioni ha sempre lavorato per costruire una comunità aperta, solidale e dove la libertà e la Costituzione fossero rispettate. La sua scomparsa è una perdita per tutti noi. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore”.

CNA esprime il proprio dolore per la scomparsa di Aude Pacchioni, partigiana prima, amministratrice pubblica poi, una delle protagoniste della lotta per la Liberazione e che, dopo il 25 aprile 1945, ha avuto un ruolo fondamentale della costruzione del sistema di welfare che caratterizza il nostro territorio.

“Se oggi siamo liberi, liberi di lavorare, liberi di scegliere, lo dobbiamo a donne come Aude, che dopo avere combattuto per la liberà, ha fatto sì che questa si concretizzasse in uno sviluppo per l’intera comunità. Da oggi non è più con noi, ma il suo esempio rimarrà per sempre”, commenta il presidente di CNA Claudio Medici.

Segreteria Cgil Modena: “È morta stamattina Aude Pacchioni, all’età di 94 anni, staffetta partigiana, una vita impegnata per la sua città con vari ruoli nella vita politica e pubblica dal dopoguerra ad oggi.

Agli esordi della sua carriera politica è anche componente dell’Udi modenese e sindacalista della Federmezzadri nazionale della Cgil. È stata membro della Commissione femminile della Federazione comunista modenese e nell’VIII congresso è stata eletta nel comitato centrale del PCI. Nel ’56 è eletta consigliere comunale a Modena e ininterrottamente sino al 1985. È stata, fra gli altri, anche assessore alla Sanità e Servizi sociali e poi anche al Bilancio e al Patrimonio.

Nel 1999 è stata presidente dell’Anpi modenese sino al 2018, incarico che ha ricoperto con prestigio e autorevolezza e molto ascoltata anche a livello nazionale.

Nel suo ruolo di presidente dell’Anpi modenese ha spesso condiviso con la Cgil e le associazioni democratiche della società civile, le battaglie per la difesa della democrazia, dei diritti, della libertà dei valori di giustizia sociale e contro ogni deriva xenofoba è razzista, e con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

La Cgil la ricorda come una delle persone pubbliche che ha più contribuito alla trasformazione sociale economica e politica dell’attuale società di Modena.

Aude Pacchioni va ricordata per la coerenza del suo impegno per una società più giusta e pienamente democratica, per la sua curiosità verso le nuove generazioni. Quando lasciò la presidenza dell’Anpi alla vigilia del suo 92esimo compleanno, lo fece proprio nell’ottica di valorizzare le generazioni più giovani.

La Cgil la ricorda come una compagna appassionata, generosa e sempre in prima fila per una società più giusta, equa, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti”.