Trovato con 25 grammi di cocaina: 43enne in manette a Carpi

Ieri sera i carabinieri della compagnia di Carpi, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti le sostanze stupefacenti, hanno controllato e tratto in arresto a Carpi un quarantaquattrenne del luogo sorpreso in possesso di 25 g di cocaina già suddivisi in dosi. L’uomo, non appena fermato dai militari ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola a terra. La droga è stata recuperata, sequestrata e la persona arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.