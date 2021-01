Castelfranco Emilia: fugge dopo un tamponamento, rintracciato dalla Polizia Locale

Si è allontanato subito dopo aver tamponato con il suo furgone un’auto, senza fermarsi per accertare le condizioni dell’altro conducente e facendo perdere immediatamente le proprie tracce. Protagonista un ragazzo di 24 anni che, ieri pomeriggio, a Castelfranco Emilia, dopo aver urtato un’automobile facendola peraltro sobbalzare in avanti di alcuni metri, ha pensato di andarsene senza verificare l’entità dei danni causati, né soprattutto le condizioni dell’altra persona coinvolta nel sinistro.

Una fuga durata però poco: grazie alle indagini meticolose immediatamente avviate dagli uomini del Comando di Polizia Locale di Castelfranco intervenuti per i rilievi del caso, il giovane è stato individuato in poche ore. Agli agenti ha dichiarato di essersi allontanato perché spaventato. Per lui è immediatamente scattata una sanzione molto elevata, ma la situazione potrebbe anche aggravarsi: se l’altro automobilista dovesse presentare una refertazione medica, per il giovane scatterà la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di fuga e omissione di soccorso.