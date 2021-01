Dal16 gennaio a Sasso Marconi cambia la direzione di marcia del senso unico sul ponte “Leonardo Da Vinci”

A seguito dei rilievi tecnici effettuati e d’intesa con la Città Metropolitana di Bologna, dalle ore 12 di domani, sabato 16 gennaio, cambia la direzione di marcia del senso unico sul Ponte Leonardo da Vinci (il ponte sul Reno lungo la SP 325 Val di Setta).

COSA CAMBIA

Per chi proviene da Porretta/Marzabotto ed è diretto a Monzuno/Vado o verso l’autostrada A1, viene ripristinato l’accesso al ponte verso la rotatoria di raccordo tra la SP 325 Val di Setta, Via Ponte Albano e lo svincolo autostrada/Nuova Porrettana

I veicoli provenienti dalla SP 325 Val di Setta (Vado/Monzuno) e diretti a Casalecchio/Bologna, potranno immettersi direttamente sulla Nuova Porrettana dalla rotatoria che precede il ponte. Chi invece proviene dalla SP 325 ed è diretto a Porretta/Marzabotto, per raggiungere la SS 64 Porrettana dovrà passare dal centro di Sasso Marconi dopo aver percorso la Nuova Porrettana (uscita “San Lorenzo – Zona Industriale”) o Via Ponte Albano.

Per chi percorre la Nuova Porrettana diretto a Sasso Marconi, Marzabotto/Porretta, l’ultima uscita utile è “San Lorenzo – Zona Industriale”

Ricordiamo che sul ponte “Leonardo Da Vinci” si circola a senso unico dal 22 dicembre: un provvedimento necessario per ridurre il flusso di traffico e poter poi allestire il cantiere propedeutico ai lavori di messa in sicurezza delle strutture di sostegno del ponte.

Il cambiamento del senso unico di marcia consentirà di alleggerire il traffico in transito dal centro di Sasso Marconi e in particolare su viale Kennedy, dove in questi giorni sono confluiti anche i veicoli impossibilitati ad accedere al ponte.