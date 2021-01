I dati statistici dell’anno in corso elaborati dall’Unione Terre d’Argine: “popolazione scolastica quasi a quota 11.000 iscritti”

Confermati gli obiettivi europei di “soddisfazione della domanda” nella fascia da 0 a 6 anni, con punte del 100%, nonostante la pandemia; classi meno affollate nelle primarie (20 alunni in media); iscritti in aumento nelle secondarie, specie quelle di secondo grado; una popolazione complessiva, dai nidi alle superiori, di 10.883 iscritti: sono alcuni dati elaborati dai Servizi Scolastici dell’Unione Terre d’Argine per l’anno scolastico in corso, e raffrontati al precedente. Ecco una sintesi (le tabelle complete sono sul sito dell’Unione).

Nidi d’infanzia – Nell’anno scolastico 2020-2021 ne funzionano 15, dei quali 3 privati convenzionati, 1 privato non convenzionato e uno “spazio bambini” comunale. Sono frequentati da 764 bimbi, così suddivisi: 560 a Carpi (il 40,9% bambini residenti in età, -1,8%); 62 a Campogalliano (44,0% e 6,0% in meno); 49 a Novi (26,6% e -3,5%); 93 a Soliera (34,7% e -11,2%). I cittadini stranieri sono 82 (10,7%); le disabilità certificate 5 (0,6% degli iscritti). Il 39,1% dei bambini residenti in età 0-3 anni frequenta il nido – in lieve flessione (–3,4%) sull’anno scorso, ma comunque superiore all’anno precedente: questo significa che ancora una volta è stato raggiunto l’obiettivo europeo di soddisfare il 33% della domanda potenziale, anche in piena pandemia. Le risposte evase rispetto alle richieste sono in complesso il 97,5% (media ponderata, dato dicembre 2020), il 10,2% in più: in particolare, in tre comuni le risposte positive sono stati il 100% mentre a Campogalliano il 79,2%. In corso d’anno, a fronte di rinunce e nuove iscrizioni, le liste d’attesa sono aggiornate dando luogo a nuovi ingressi (fino a marzo). Sono inoltre autorizzati tre “Piccoli gruppi educativi”, due sezioni ‘primavera’ e due servizi sperimentali presso le comunali “Arcobaleno” e “Peter Pan”, mentre sono al momento sospesi, causa Covid-19, i tre “Centri Bambini e Famiglie” usualmente in funzione a Carpi, Novi e Soliera.

Scuole dell’infanzia – Ne sono in funzione 34, delle quali 9 comunali, per complessive 29 sezioni (invariato), 15 statali, per complessive 55 sezioni (invariato) e 10 paritarie autonome, per complessive 28 sezioni (3 in meno). Nelle 112 sezioni attive i bimbi sono 2.292 (108 in meno), dei quali con cittadinanza non italiana 526 (22,95%, in calo). Le disabilità certificate sono 69 (10 in meno). Oltre il 95% dei bambini residenti s’iscrive alla scuola d’infanzia, con un tasso di accoglimento alle richieste del 100 per cento – l’obiettivo europeo della soddisfazione della potenziale domanda è il 90%.

Scuole primarie – Ne sono in funzione 22 (delle quali 2 paritarie, entrambe a Carpi) per un totale di 230 classi, e precisamente: 16 primarie a Carpi (158 classi, con una media di 20,47 alunni per classe); una a Campogalliano (20 classi e media di 20,50 alunni); 2 a Novi (19 classi, media 19,63); 3 a Soliera (33 classi, media 19,82). La media degli alunni per classe nelle scuole primarie dell’Unione è di 20,38 alunni (-1,09 rispetto allo scorso anno). Il totale degli alunni è 4.688 (-169 ragazzi rispetto allo scorso anno scolastico) distribuiti in 230 classi. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono 1.063 (il 22,67%, in lieve aumento).Le disabilità certificate sono 203 (4,33%, in aumento).

Secondarie di primo grado – Sono otto – 5 a Carpi (di cui una paritaria) e una ciascuno negli altri comuni, con un totale di 3.139 alunni (17 in più) in 137 classi (numero invariato): 650 di loro con cittadinanza non italiana (il 20,71%, in lieve aumento). Gli alunni con disabilità sono 114, cioè il 3,63% del totale (valore costante).

Secondarie di secondo grado – Sono 4, tutte a Carpi, con 201 classi (4 in più) e 4.669 studenti (101 in più), dei quali con cittadinanza non italiana 742 (il 15,9%, quasi costanti). La media di alunni per classe è 23,22; gli alunni disabili sono 128 (2,7% del totale, in aumento).