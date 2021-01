In prevalenza sereno o poco nuvoloso; tendenza ad aumento della nuvolosità in serata a partire da ovest. Temperature: minime in sensibile diminuzione con valori compresi tra -4°C e -3°C delle pianure interne e 1/2°C della fascia costiera romagnola. Estese gelate nelle prime ore del mattino. Massime in lieve calo comprese tra 4°C e 6°C. Venti: deboli di direzione variabile. Mare: mosso, con moto ondoso in attenuazione, fino a divenire poco mosso in serata.

(Arpae)