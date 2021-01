Rotta del Panaro, già partiti i lavori della commissione di esperti per analizzare le cause della rottura dell’argine del 6 dicembre scorso

Rotta del Panaro, già partiti i lavori della commissione di esperti per...

Rotta del Panaro, sono già partiti i lavori della commissione tecnico-scientifica incaricata di analizzare e valutare le cause della rottura dell’argine del fiume il 6 dicembre scorso, con allagamenti nei Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Campogalliano e, in particolare, Nonantola.

Ne fanno parte quattro esperti di alto profilo tecnico-scientifico, nominati dal direttore generale cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione, Paolo Ferrecchi, su mandato della Giunta di viale Aldo Moro.

A presiederla è stato chiamato Giovanni Menduni, professore di Idraulica presso il Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale del Politecnico di Milano, che sarà affiancato da Roberto Cocchi, tecnologo del Dipartimento Bio dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), Luca Manselli, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Ravenna e da Paolo Simonini, professore di Geotecnica presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università di Padova.

La commissione resterà in carica per il tempo strettamente necessario per procedere alle valutazioni tecniche.

A conclusione dell’attività, il pool di esperti consegnerà al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, una relazione tecnica dettagliata e una relazione di sintesi con le analisi svolte e le valutazioni.