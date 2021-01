Attività della Sezione Polizia Stradale di Bologna nel 2020

Tempi di bilanci e consuntivi finali circa le attività prodottesi, anche per la Polizia Stradale di Bologna, in un contesto in cui, tenuto conto dell’eccezionalità del momento storico vissuto in larga parte nel corso dell’anno 2020 e riguardante la pandemia da COVId19, esplosa su tutto il territorio nazionale, vi sono comunque diverse attività da evidenziarsi prodotte nel corso dell’anno appena trascorso e riguardanti la verifica dei corretti comportamenti alla guida dei veicoli ed il rispetto delle norme che regolano la circolazione, la cui sussistenza determina sicuramente un più elevato prospetto di sicurezza stradale, anche in un periodo che ha visto, come principale misura di contrasto al virus COVID19, forti limitazioni alla circolazione stradale ed agli spostamenti delle persone in genere.

INFORTUNISTICA STRADALE

Dall’analisi dei dati inerenti il numero degli incidenti rilevati dalla Polizia Stradale di Bologna nell’anno 2020 sulle strade dell’intera provincia, confrontati con il 2019, si evidenzia una diminuzione dei sinistri rilevati globalmente di circa il -25%, rispetto al 2019. Sono infatti 777 il totale dei sinistri rilevati, di cui 725 in Autostrada (-30% circa) e 52 sulle altre strade (- 20% circa).

Si tratta di un dato da recepire con favore ma che, al contempo, è sicuramente anche legato alla eccezionalità del momento storico che ha visto, come principale misura di contrasto al virus COVID19, forti limitazioni agli spostamenti del traffico veicolare.

Per quanto riguarda il trend emergente circa il rilevamento di incidenti gravi o gravissimi, si registra che anche il numero degli incidenti mortali è diminuito sostanzialmente (15 nel 2019 e 6 nel 2020) – diminuendo di 11 unità il numero di vittime (18 nel 2019, contro le 7 del 2020); anche il dato risalente al numero di sinistri con feriti rilevati è risultato in diminuzione così come il numero delle persone che hanno riportato lesioni, passando da 667 unità nel 2019 alle 351 nel 2020. In aumento , con nr. 35 casi (+10 casi rispetto al 2019, +40% circa), gli incidenti stradali che si connotano per la positività all’accertamento dello “stato di ebbrezza” o “stato di alterazione per sostanze stupefacenti o psicotrope” di almeno uno dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Ciò va di nuovo rapportato comunque alle diminuite occasioni di circolazione, dovute ai provvedimenti restrittivi posti dal governo sin dal mese di marzo 2020 a causa della pandemia.

ATTIVITA’ CONTRAVVENZIONALE

Nel corso dell’anno 2020, l’attività contravvenzionale ha fatto registrare un totale di 27.679 infrazioni rilevate.

Come si noterà, è stata posta particolare attenzione al contrasto di alcune specifiche fenomenologie negative riconducibili alla guida dei veicoli (guida in stato di ebbrezza, guida senza i requisiti previsti, guida senza patente, assenza di certificato assicurativo, mancato uso delle cinture, utilizzo del cellulare durante la guida), così come pure per gli “screening” operati con i “precursori”, volti alla verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti.

SERVIZI PARTICOLARI

Anche nel 2020, nelle more di una mancata continuità dovuta alla pandemia da COVID19, sono stati comunque svolti alcuni servizi di specifico settore “mirati”, coordinati, ed anche con ausilio di altre forze di Polizia, pure ricadenti nei protocolli continentali del network delle Polizia Stradali Europee “TISPOL” .

Sono quindi stati programmati servizi mensili, specie in occasione di inizio anno e nei primi mesi, sia in questa provincia che a livello regionale, a cui sono stati affiancati dispositivi specifici pianificati a livello nazionale, secondo il modello delle “Operazioni ad Alto Impatto”, su materie particolarmente avvertite nella sensibilità collettiva, per un totale di 36 servizi mirati, che hanno riguardato i settori di seguito riportati:

Cinture sicurezza e sistemi di ritenuta;

Assicurazione obbligatoria;

Autotrasporto nazionale ed internazionale di persone;

Trasporto di animali vivi;

Trasporto di sostanze alimentari;

Uso corretto apparati radio e telefoni alla guida di veicoli;

Stato di efficienza degli pneumatici;

Merci pericolose;

Trasporti eccezionali.

Una menzione particolare, data la pandemia e le conseguenti restrizioni nei movimenti sul territorio ora comunale, ora regionale ed ora ultraregionale, meritano i servizi coordinati organizzati dalla locale Questura, e riguardanti la verifica della sussistenza dei motivi riconosciuti idonei per i cittadini onde autorizzare gli spostamenti, a cui hanno partecipato molti equipaggi appartenenti alla Polizia Stradale . Per tale fattispecie sono stati effettuati nr. 16 servizi coordinati specifici tra più uffici della Polizia di Stato, e nel totale sono stati svolti anche con singoli equipaggi nr. 4428 servizi. In tale genere di attività sono state elevate nr. 1686 infrazioni riguardanti altrettanti soggetti che si muovevano lungo le strade sul territorio senza le previste motivazioni riconosciute idonee e quindi in divieto circa la possibilità di spostamento ai sensi DL nr.19 del 2020.

I servizi specifici riguardanti la guida in stato di ebbrezza a seguito di abuso di alcool e circa l’assunzione di “sostanze stupefacenti”, realizzati di sovente nel corso dei fine settimana, nel contesto delle cosiddette “Stragi del Sabato” sera, pure sono proseguiti nel corso del periodo.

Sempre rilevanti, come anticipato, pure i servizi predisposti che hanno riguardato e riguardano il traffico veicolare “industriale”: in queste attività oltre a verificare gli esatti adempimenti normativi previsti per ritenere il veicolo idoneo ai fini della circolazione attraverso la predisposizione, come detto, di servizi congiunti con i “Centri Mobili di Revisione” del dicastero delle infrastrutture e dei trasporti e relativo personale, sono proseguite le attività di verifica dei comportamenti dei relativi conducenti; anche nel 2020 infatti, si è proseguito nella predisposizione di posti di controllo talvolta mirati, talvolta svolti con le singole pattuglie, come da direttiva Europea del 2009, volti a verificare le merci trasportate, il posizionamento ed il peso del carico, il rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti oltre che il rispetto delle velocità attraverso le verifiche dei dati estrapolati dai cronotachigrafi, la presenza delle dotazioni di sicurezza per i trasporti di merce particolare (ADR-merci pericolose, condizioni sanitarie, merci viaggianti in regime di temperatura controllata), oltre che le dotazioni tecniche dei veicoli stessi (luci, impianto frenante, pneumatici e sistemi di sicurezza in genere).

Anche i controlli ai pullman dedicati al trasporto delle scolaresche, nei periodi di funzionalità in alternativa alla didattica a distanza, si sono svolti, ed in 2 occasioni i conducenti dei bus sono stati sanzionati per inadempienze. Si tratta, invero, di una attività molto importante, nell’ottica della prevenzione degli incidenti stradali, che avviene in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna. Grazie ad una catena comunicativa tempestiva, si realizza la predisposizione di servizi dedicati e mirati al controllo della professionalità e delle condizioni psicofisiche degli autisti scelti per questa tipologia di trasporto, oltre che verificare l’efficienza dei veicoli utilizzati, essendo predisposti per il trasporto di un gran numero di persone.

In tutto il 2020 sono state effettuate in questa provincia oltre 14.000 pattuglie di Polizia Stradale.

CONSUNTIVO ANALITICO ATTIVITA’ CONTRAVENZIONALE

Totale infrazioni rilevate nel 2020 27679

Infrazioni art.193 (copertura assicurativa) 476

Infrazioni art 189 (fuga dopo incidente) 12

Infrazioni art.173 (uso del cellulare alla guida) 1666

Infrazioni art 171 (mancato utilizzo casco) 9

Infrazioni art. 172 (mancato utilizzo cinture) 1271

Infrazioni guida senza patente 227

Infrazioni inosservanza velocità (art 142 +141CdS) 3448

Infrazioni tempi di guida veicoli industriali 1042

Conducenti veicoli industriali controllati 10015

Infrazioni art.186 (ebrezza alcoolica) 238

Infrazioni art.187 (sotto influenza stupefacenti) 13

Persone sottoposte a screening ebrezza 37990

Totale patenti ritirate nel 2020 870

Totale carte di circolazione ritirate nel 2020 689

Totale punti patente decurtati nel 2020 40268

Totale controlli amministrativi attività 7