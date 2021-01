Calcio: Serie A, Bologna – Verona 1-0

Il Bologna torna a vincere dopo otto giornate e si lascia alle spalle la crisi. Un Hellas Verona poco lucido sotto porta subisce un brusco stop e perde terreno nella corsa europea. Al Dall’Ara la squadra di Mihajlovic batte 1-0 quella di Juric, sale a quota venti punti in classifica e traccia un solco netto rispetto alla zona calda. Nell’anticipo delle 15:00 di sabato la pratica Hellas per il Bologna e’ risolta nei primi 45′. Barrow e compagni dominano il gioco col 55% del possesso palla e tirano otto volte verso la porta contro una sola conclusione degli avversari. La svolta si registra al 17′.

Schouten riscatta l’errore del Ferraris e da’ il via all’azione che porta al calcio di rigore fischiato da Mariani, per un contatto di Silvestri su Soriano in area. Dagli undici metri Orsolini non sbaglia e spiazza il portiere avversario. La reazione dell’Hellas e’ timida e la squadra di Juric conferma il trend negativo che la vede tra le squadre a non aver recuperato alcun punto da posizione di svantaggio in questa stagione.