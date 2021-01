Riqualificazione e potenziamento dell’illuminazione pubblica. Interventi a Vezzano sul Crostolo, La Vecchia e Pecorile

Conclusi ieri gli interventi di riqualificazione e potenziamento dell’illuminazione pubblica realizzati in diverse aree del territorio del Comune di Vezzano sul Crostolo per un investimento complessivo di 55.000 € (IVA inclusa).

Nella frazione di Pecorile, incluse le località Melano e Pedergnano, sono stati sostituiti 56 corpi illuminanti con nuova tecnologia a Led, che consentirà di realizzare un risparmio del 30 – 40% sul bilancio comunale, e sono stati predisposti 7 nuovi punti luce su palo dotati della medesima tecnologia.

Lungo la Strada Statale 63 sono inoltre stati realizzati 5 nuovi interventi finalizzati all’illuminazione di altrettanti passaggi pedonali.

A Vezzano sul Crostolo – in zona Pinetina – si è provveduto ad installare 4 nuovi lampioni lungo il marciapiede che collega i due ingressi di Via XXV aprile nonché ad installare un nuovo corpo illuminante dell’attraversamento pedonale e dell’adiacente fermata del bus.

Sempre nel capoluogo è stata potenziata l’illuminazione dei passaggi pedonali in prossimità di Via Tintoria e Via al Castello (zona latteria).

Per concludere, a La Vecchia si è intervenuti per mettere in sicurezza gli attraversamenti all’incrocio con tra S.S.63 e Via F. Lolli nonché di fronte alla chiesa parrocchiale, anche in questo caso grazie alla sostituzione dei copri illuminanti con nuova tecnologia a Led.

“Intenzione dell’Amministrazione – ha dichiarato Mauro Lugarini, Assessore al Patrimonio e Opere pubbliche – è prestare massima attenzione alla sicurezza della Strada Statale 63, importante arteria che attraversa l’intero territorio comunale ma che, per il suo rilevante traffico, può presentare problemi per l’incolumità dei pedoni”.

Prosegue l’Assessore Lugarini: “Con gli interventi di potenziamento e riqualificazione dell’illuminazione pubblica con nuove tecnologie a Led ci siamo chiaramente prefissati anche l’obiettivo di compiere un ulteriore passo in termini di risparmio energetico, e conseguente riduzione d’impatto ambientale, ed anche economico”.

I lavori sugli impianti dell’illuminazione pubblica proseguiranno nei prossimi mesi nella frazione di Paderna mentre, sempre lungo la S.S.63, dopo le asfaltature eseguite da Anas a La Vecchia e Vezzano, il Comune ha provveduto alla pulizia di alcuni tratti di cunette e scarpate ai lati della sede stradale.