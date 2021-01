Auto in fiamme nel cortile di un’abitazione a Castelfranco Emilia

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina poco prima delle 6 a Castelfranco Emilia in via Cimitero dove due autovetture, parcheggiate in un cortile privato, sono andate a fuoco. Nonostante il pronto intervento della squadra dei pompieri, i due mezzi sono andati praticamente distrutti. Non ci sono stati feriti. Cause in corso di accertamento assieme ai Carabinieri intervenuti.Le fiamme, che hanno riguardato una Fiat Multipla e un furgoncino Opel Kombo di proprietà di un artigiano del luogo, sembrerebbero di origine dolosa. Sul posto sarebbero state trovate una tanica di latta e delle bombolette. I Carabinieri di Castelfranco Emilia stanno svolgendo indagini per individuare gli autori del danneggiamento.