Scoperto ladro spinge a terra guardia giurata e fugge: denunciato dai carabinieri

Si è recato all’interno di un supermercato del capoluogo reggiano fingendo essere un cliente per poi rivelarsi, come accertato dalla guardia giurata che l’ha tenuto d’occhio e confermato dalle telecamere di videosorveglianza del negozio, un ladro di insaccati. L’uomo, infatti, fermato prima di uscire dalla guardia giurata è risultato essersi appropriato di 4 fiocchi di prosciutto del valore di 300 euro che poi ha lasciato sul posto per darsi alla fuga spintonando a terra la stessa guardia giurata.

Non si è tuttavia assicurato l’impunità grazie anche alle telecamere di videosorveglianza del supermercato che l’hanno immortalato consentendo ai carabinieri di via Adua, che hanno visionato i filmati, di identificarlo. Con l’accusa di tentato furto aggravato i carabinieri della stazione i Reggio Emilia Santa Croce hanno denunciato alla Procura reggiana un 46enne originario del modenese e residente a Reggio Emilia, noto anche agli stessi militari di via Adua. E’ accaduto l’altro pomeriggio all’interno del Conad Le Vele di Reggio Emilia.