Sono entrati oggi in servizio i due nuovi Agenti della Polizia Municipale nel Comune di Finale Emilia. L’Amministrazione conferma con questo investimento il suo impegno nel garantire la sicurezza del territorio Finalese, nonché una sempre migliore gestione del traffico. Il sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, ha commentato: “L’organico del Comando della Polizia Locale è cresciuto di tre nuovi Agenti in pochi mesi, un risultato importante per la nostra Comunità”.